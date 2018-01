WSJ: Facebook şi Google riscă amenzi uriaşe în Germania dacă nu şterg conţinutul ilegal

Germania a adoptat unele dintre cele mai drastice reglementări, obligând platforme online precum Facebook, Twitter şi YouTube să filtreze cu seriozitate conţinutul postat de utilizatori, în caz contrar riscând amenzi de până la 50 de milioane de euro, informează The Wall Street Journal.



Începând de la 1 ianuarie, companiile din domeniul tehnologiei informaţionale riscă amenzi de până la 50 de milioane de euro (60 de milioane dolari) dacă nu şterg conţinutul ilegal de pe platformele pe care le administrează, de la mesaje calomnioase la propagandă neonazistă şi instigare la violenţă. Sub incidenţa legii intră cele mai multe dintre reţelele de socializare online din Germania.



Difuzarea de mesaje având conţinut interzis a fost mereu ilegală. Noutatea este că de acum înainte platformele online care au mai mult de două milioane de utilizatori în Germania au responsabilitatea juridică de a elimina conţinutul ilegal.



"Noile reglementări împing platformele de socializare online cu sedii centrale în SUA un pas înainte, în Germania, spre nivelul de responsabilitate pe care îl au de mult timp companiile media - un nivel mult mai înalt decât cel de pe teritoriul american. Potrivit legislaţiei din SUA, platformele online nu sunt responsabile juridic pentru conţinutul distribuit de utilizatori", comentează publicaţia The Wall Street Journal într-un articol intitulat "Facebook, Google au o nouă sarcină în Germania: Poliţie de conţinut online / Platformele de socializare online riscă amenzi de până la 60 de milioane de dolari dacă nu sterg conţinutul ilegal de genul propagandei neonaziste şi instigărilor la violenţă".



Mulţi reprezentanţi ai companiilor din Silicon Valley afectate de noile reglementări au avut deja reacţii publice în Germania. Legea a atras şi atenţia organizaţiilor pentru libertatea de expresie şi specialiştilor în drept.



"Într-o democraţie, organizaţiile de stat se ocupă de aplicarea legilor", afirmă avocatul Dieter Frey, un expert în domeniul media din oraşul Köln.



Platformele de socializare online apelează de obicei la sisteme software şi la moderatori interni ori externi pentru filtrarea conţinutului. Înainte de intrarea în vigoare a legii, Facebook a iniţiat demersuri penttru angajarea a 1.200 de moderatori în Germania, un număr mare raportat la cei 7.500 de moderatori pe care compania îi are pe plan global. Doar 1,5% dintre cei 2,07 miliarde de utilizatori pe care Facebook îi are lunar sunt în Germania.



Pe fondul presiunilor exercitate de autorităţi după ingerinţele ruse în alegerile din SUA şi pe fondul riscurilor teroriste, unele companii din domeniul tehnologiei informaţionale au luat în mod voluntar măsuri pentru monitorizarea conţinutului difuzat pe platformele online.



Spre exemplu, Facebook caută modalităţi pentru analizarea în totalitate a celor peste un milion de sesizări zilnice privind mesaje potenţial ilegale.



YouTube, o companie a grupului Alphabet Inc., din care face parte şi Google, utilizează atât softuri, cât şi angajaţi pentru monitorizarea înregistrărilor video.



Platforma de microblogging Twitter utilizează tehnologie internă pentru depistarea mesajelor care promovează terorismul.