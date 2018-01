Opinie: Singurul care are de câștigat din dosarul politic fabricat lui Plahotniuc de ruși este chiar liderul democraților

Deciziile judecătorești de la Moscova, prin care Kremlinul încearcă să pună presiune pe liderul democraților din Moldova, Vlad Plahotniuc, au un efect invers celui dorit de ruși, fiind benefice imaginii președintelui PDM. Opinia a fost exprimată de Alexandru Vakulovski într-un editorial pentru deschide.md.



”Din tot carnavalul acesta prostesc, până la urmă are de câştigat tot Plahotniuc. Încercând să-l murdăreasacă, de fapt Kremlinul ni-l arată ca pe cel mai mare promotor al integrării europene. Ceea ce e desigur un lucru bun, îi creşte imaginea, în loc s-o terfelească”, srie editorialistul.



Iar campanie de PR în favoarea liderului PDM se face cu aportul nemijlocit al lui Renato Usatîi, care se ascunde la Moscova de justiția din Moldova.



”Învinuirea democratului s-a făcut la pâra lui Renato Usatîi, care a denunțat autorităților ruse că Plahotniuc l-ar fi vrut mort. Desigur că e un mare circ, Usatîi fiind dat pe bune în căutare internațională, nu pentru altceva, ci pentru tentativă de omor asupra lui Gherman Gorbunțov, dar în cazul lui, din motive, să le zicem economico-banditești, nu politice. Dacă Usatîi ar fi avut vreo probă cât de cât plauzibilă, Interpolul ar fi respectat decizia judecătorilor ruși, dar se pare că nu are nimic în buzunar, în afară de aruncarea găinii moarte în curtea vecinului”, scrie Vakulovski.



Acesta constată că Usatîi este folosit de Kremlin pe post de ”idiot util” și ignoră că e dat în căutare internaţională.