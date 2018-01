Topul alimentelor cu puține calorii

Slăbitul este o problemă frecvent întâlnită, deoarece din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu obezitatea. Pe lângă dorința de a slăbi pentru a arăta bine, doctorii recomandă ca aceasta să se întâmple și pentru a menține o greutate optimă. În plus, consumarea anumitor alimente poate fi de folos în lupta cu obezitatea.



Cei care își doresc să slăbească și parcă nu reușesc orice ar face ajung într-un moment în care pot considera că înfometarea este soluția. Însă, în realitate, nu este o variantă deloc sănătoasă. Mai degrabă ar ajuta o dietă strict supravegheată, bazată pe alimente care conțin puține calorii. Iată câteva dintre acestea!



1. Castravetele

Are 16 calorii la 100 de grame, încât îl poți mânca ori de câte ori îți dorești, fără teama de a te îngrășa. Conține foarte multă apă și elemente nutritive necesare corpului. Poate fi consumat singur sau în combinație cu alte legume proaspete. Ajută la digestie, previne deshidratarea și contribuie la topirea grăsimilor.



2. Legumele cu frunze verzi

Conțin foarte puține calorii, mai exact aproximativ 20-30 de calorii la 100 de grame. Spanacul, varza și țelina sunt extrem de eficiente ca tratament împotriva obezității. Deoarece au un conținut scăzut de carbohidrați și de calorii, însă multe minerale, vitamine și antioxidanți, legumele cu frunze verzi sunt ideale pentru persoanele supraponderale.



3. Lămâia

Acest fruct are 28 de calorii la 100 de grame și poate fi folosit pentru a da savoare diverselor preparate, atât mâncăruri, cât și deserturi. De asemenea, îți poți prepara în fiecare dimineață o limonadă, pe care să o bei pe stomacul gol. Digestiva va fi vizibil îmbunătățită, iar pielea va arăta mult mai bine, datorită eliminării toxinelor.



4. Conopida

Aceasta conține 25 de calorii la 100 de grame. Precum broccoli sau varza, conține puține calorii și este bogată în fibre și proteine. Are proprietăți antiinflamatoare și s-a demonstrat că poate îmbunătăți și sănătatea sistemului cardiovascular. Trebuie gătită cu grijă pentru a-și păstra cât mai mult din proprietăți.



5. Peștele de mare

Cu un conținut caloric scăzut, de aproximativ 3 grame la 100 de grame, toate tipurile de pește de mare precum tonul, sardinele, păstrăvul, macroul sau somonul au multe proteine și acizi grași Omega-3, extrem de utili în menținerea greutății sub control. În plus, conținutul de iod face ca peștele să fie recomandat persoanelor care au probleme cu tiroida.