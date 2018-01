Excesul de mâncare și de alcool din perioada sărbătorilor de iarnă lasă multe toxine în organism, iar rinichii au rolul de a le elimina. Știm că toxinele au un efect negativ asupra sănătății, motiv pentru care corpul are nevoie de o detoxificare de cel puțin de două ori pe an. Foarte eficiente în acest proces sunt sucurile.



Iată care sunt cele mai bune sucuri care elimină toxinele acumulate în organism:



Sucul de sfeclă roșie

Sfecla roșie este sursă importantă de betanină. Acest compus are proprietăți antioxidante, crește producția de urină și menține rinichii curați și sănătoși. în plus, sucul de sfeclă roșie reduce riscul de pietre la rinichi și afecțiuni cardiovasculare. El trebuie băut o dată sau de două ori pe săptămână.



Sucul de lămâie

Poate nu știai, dar sucul de lămâie reduce nivelul de acid citric din urină, prevenind astfel formarea pietrelor la rinichi. Stoarce o lămâie și adaugă sucul obținut într-o cană cu apă călduță. Apa cu lămâie este foarte bună pentru detoxificarea organismului.



Sucul de morcovi

Morcovul și, implict, sucul are proprietăți antioxidante. Ele au rolul de a elimina excesul de acid uric produs de rinichi. Acesta este motivul pentru care sucul de morcov este recomandat persoanelor care suferă de afecțiuni renale. Amestecă morcovul cu castravetele. Vei obține un suc delicios și foarte sănătos.



Sucul de merișoare

Sucul preparat din merișoare este foarte bun pentru sănătate, dar în special pentru rinichi – previne infecția tractului urinar. În plus, reduce riscul de infecții. Bea suc de merișoare pentru a reduce excesul de oxalat de calciu din rinichi.