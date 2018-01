Scandalul din jurul femeii care ar avortat în veceul Centrului Mamei și Copilului stârnește mai multe semne de întrebare, dar și o bănuială rezonabilă că ar fi vorba de un fake news. De această părere este bloggerul Eugen Luchianiuc care atrage atenția asupra înverșunării cu care unele instituții media și grupuri pe facebook au promovat această istorie, fără să prezinte toate detaliile cazului.



Luchianiuc publică detalii despre cazul femeii. Potrivit informațiilor prezentate de blogger, tânăra știa de malformațiile pe care le avea copilul și, cu toate acestea, nu a făcut procedurile medicale necesare. Mai mult, la scurt timp după incident, aceasta a plecat cu soțul în Italia, unde scria că se simte bine. În opinia bloggerul, mai multe detalii din istoria prezentată de sursele media din Moldova dau de bănuit că aceasta ar fi un atac mediatic regizat care are drept scop denigrarea instituției.



”1. Fătul avea malformații congenitale. Pacienta cunoștea acest fapt de la începutul lunii decembrie. Dar a preferat să mai facă câteva ecografii înainte de a ajunge, din nou, la Centrul Mamei și a Copilului pentru a face avortul planificat.

2. Avortul se face pe etape, i se dau injecții care provoacă contracțiile, care pot dura și două zile.

3. La una din astfel de contracții, ea s-a dus la veceu, deși infirmiera îi dăduse un vas special. Ea a refuzat și a mers la baie.

5.La baie s-a încordat și a început să iasă fătul. Ați auzit multe cazuri de avort în veceu.

6. Ea a strigat, a venit infirmiera, apoi moașa și au condus-o în sala de alături pentru că nu aveau cum să-i scoată placenta in toaletă.

7. Infirmiera o ruga să nu se uite la fătul ieșit pentru că o poate afecta psihologic, dar ea oricum se uită numai la el”, scrie Luchianiuc.



Bloggerul prezintă imagini de pe facebook din care se vede că peste 3 zile, tânăra scria că totul e ok, iar apoi a plecat în Italia.



El atrage atenția că scrisoarea anonimă de la care a pornit scandalul a apărut exact în ziua în care la Institutul Mamei și Copilului a fost efectuată o operație unică, de a scoate un embrion nedezvoltat din burta unui copil de doar 5 luni.



”E deloc straniu când opoziția din Moldova își face PR pe sânge. Despre societate civilă tac. Moldova n-o are”, a mai scris Luchianiuc.



Și cel mai tare e straniu când din orice caz așa-numita opoziție din Moldova încearcă să vadă ”cazul Braguța”. Mai ales când alde Maia Sandu scrie pe facebook despre medicina din Moldova, cea care nu i-a zis niciun cuvânt lui Usatîi, Andrei Usatîi, cât a fost ministru în guvernul în care era și ea”, adaugă bloggerul.



De aceeași părere este și directoarea Platformei pentru Cetățenie Activă și Parteneriat pentru Drepturile Omului, Antonița Fonari. Aceasta susține că în graba după senzații și titluri sonore, unele surse media tind să prezinte informații eronate și neverificate.



„Acum majoritatea media tirajează tragedii și știri negative, deși ar fi etic / profesionist să elaboreze și produse în care să se discute toate aspectele problemelor și să se vină cu soluții...”, a scris Fonari pe pagina sa de facebook.