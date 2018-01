Zodii norocoase și mai puțin norocoase în 2018

Potrivit astrologilor, anul 2018 vine ca un val de energie pentru toate semnele zodiacale, mai ales pentru semnele de aer și cele de apă. Însă, pentru unele zodii energia va fi una negativă iar 2018 nu este un an prea bun pentru ei.



Zodiile norocoase ale anului 2018 sunt:

Conform analizei astrologice, printre semnele zodicale care vor avea un an foarte bun se numără Balanța, Vărsător, Leu, Gemeni, Scorpion, Rac și Pești. Toate aceste zodii vor avea un an bun în carieră, sănătate, căsătorie. În plus, li se îndeplinesc multe dorințe și vise. Nativii trebuie să-și asume riscuri și să ducă la bun sfârșit sarcinile pe care le au. De asemenea, anul 2018 este unul foarte bun pentru investiții în noi afaceri și dezvoltarea în carieră.



Semnele care avea un an mai puțin norocos sunt:

Taur, Săgetător, Berbec, Capricorn și Fecioară. Chiar dacă lucrurile nu se vor desfășura așa cum își doresc ei, nu trebuie să-și piardă credința – roadele muncii vor fi culese.



Ce trebuie să facă semnele mai puțin norocoase în 2018

În loc să-și piardă speranța, mulți dintre nativii semnelor zodiacale amintite mai sus ar trebui să folosească anul 2018 pentru pregătire și investirea în carieră. Pe lângă acestea, ar trebui să nu uiți că ajutorul apare atunci când te aștepți mai puțin și din partea aceluia la care nu te-ai fi așteptat niciodată. Așadar, ai încredere că veți trece cu bine peste 2018. Nu uita că omul își trasează destinul! Este nevoie de efort, încredere, speranță și credință, iar rezultatele așteptate vor apărea.



Alte sfaturi:

Zodiile care vor avea un an mai puțin norocos sunt sfătuiți să nu se riște în 2018 în niciun fel și să aibă grijă de sănătatea ochilor, prevenind infecțiile oculare. În plus, finalul anului îi va duce acolo unde ei își doresc!