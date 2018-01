Ce spun astrele azi, 3 ianuarie

Berbec

Nu fiti prea lacomi in ceea ce priveste castigurile financiare. Putin cate putin se poate cladi ceea ce va doriti. De cele mai multe ori, este imposibil sa obtineti totul dintr-o data. Veti avea perioade astazi, cand veti simti ca problemele va vor coplesi. La toate acestea se adauga si disputele domestice, care par ca se vor acutiza catre finalul zilei. Compromisul este modalitatea prin care se pot rezolva, cel mai facil, lucrurile.La munca, eforturile trecute incep sa-si arate rezultatele; si sunt char rezultate foarte bune. Relatiile cu prietenii sunt excelente; o oarecare distanta se impune sa pastrati insa, pentru a beneficia de libertate de miscare.



Taur

Furtunile emotionale va pot lasa complet secatuiti de puteri, desi nu sunteti, nici pe de parte, persoane slabe din punct de vedere emotional. Aveti puterea sa uzati mental pe altii, insa astazi s-ar putea sa fie randul vostru. In dragoste, va veni momentul in care v-a trebui sa actionati decisiv, fara intarziere. Va fi un moment de rascruce, in care nu va trebui sa ezitati. A amana rezolvarea problemelor de acest gen inseamna doar a prelungi agonia. Este bine sa stiti, o data pentru totdeauna, in ce ape va scaldati. Relatiile cu prietenii trebuie intretinute si consolidate; acele prietenii intime se vor dovedi, in viitorul apropiat, extrem de utile pentru voi.



Gemeni

Noutatile zilei va vor bucura inca de la primele ore ale diminetii. Se preconizeaza o zi de succes, insa va trebui, desigur, sa puneti si voi partea voastra de efort, in acest scop. Munca in echipa va reprezenta elementul de baza pentru evolutiile din plan profesional. Putine lucruri, solutionate de o maniera individuala, vor avea succesul scontat. Trebuie sa mentineti o relatie cat mai buna cu partenerii, pentru ca ascensiunea voastra depinde si de ei, de modul in care veti gasi un limbaj comun pentru o colaborare fructuoasa. In plan personal, anumite secrete din trecut ar putea iesi la suprafata si tulbura, oarecum, apele. Nu dati voie trecutului sa va altereze prezentul!



Rac

Unele interventii inoportune din partea anumitor persoane pot sa cauzeze daune unor situatii pentru a caror evolutie benefica ati depus eforturi substantiale in ultimul timp. Acest lucru va va enerva teribil si va pune presiune pe voi de-a lungul zilei. Anumite trairi interioare s-ar putea dovedi destabilizatoare din punct de vedere psihic. Propunerile financiare care vi se vor face pe parcursul acestei zile vor trebui cantarite cu multa atentie, iar riscurile aumate trebuie sa fie cat mai mici. Climatul astral, cu siguranta, va contribui la cresterea tensiunii arteriale, si va trebui sa gasiti modalitati pentru a va calma; stresul poate sa va cauzeze probleme serioase astazi.



Leu

Daca va confruntati cu stituatii intolerabile, nu lasati lucrurile sa evolueze, ci luati masuri pentru a pune punct. Viata sentimentala va fi destul de haotica. Nu veti reusi sa va armonizati deloc cu partenerul, iar acest lucru va genera tensiuni in relatie; chestiunile financiare sunt subiecte extrem de sensibile. Dialogul cu juniorii va fi dificil, in special cu adolescentii. In general, climatul va fi dominat de dezordine si irascibilitate, iar acest lucru nu va fi deloc de ajutor. Unele lucruri necesita timp pentru a fi rezolvate, asa ca, poate ar fi bine sa asteptati vremuri mai linistite pentru a trece la actiuni concrete, de orice fel.



Fecioara

Aspiratiile personale, nepuse in concordanta cu realitatea, ar putea provoca dezamagiri cu impact psihic semnificativ. Pastrati-va obiectivi si realisti, astfel incat sa nu va provocati singuri astfel de probleme. In plan personal, tensiunile vor fi aproape palpabile. Va fi foarte greu sa evitati izbucnirea certurilor. Luati voi initiativa de a calma situatia care, altfel, ar putea exploda realmente. Este posibil sa va confruntati cu dureri de cap puternice si dureri de coloana vretebrala, mai ales daca aveti o munca sedentara. Odihniti-va suficient; odihniti, veti putea observa mai usor subtititatle evolutiilor din jurul vostru.



Balanta

Avand in vedere ca veti avea un tonus si o vitalitate de invidiat, ar trebui sa faceti tot posibilul pentru a profita de aceasta stare de lucruri. Este un moment potrivit pentru a lua masuri in privinta schimbarilor ce ar trebui facute in viata voastra. Ba chiar poate ar fi nevoie de unele ajustari in felul vostru de a vedea lucrurile. Schimband perspectiva, este psibil sa vedeti mult mai clar adevarata fata a lucrurilor. Familia va constitui un element de ingrijorare intr-un anume moment al zilei, in contextul aparitiei unor probleme ce trebuie neaparat rezolvate.



Scorpion

Astazi veti fi ceva mai impresionabili si mai vulnerabili, din punct de vedere psihic. Din aceasta cauza s-ar putea sa actionati, uneori, impulsiv, fara a va gandi la consecinte. Fiti modesti, nu incercati sa va puneti in evidenta oricum, pentru ca este foarte posibil sa ajungeti in situatii cu-adevarat stanjenitoare, care sa va accentueze dezechilibrul emotional. Daca aveti unele probleme si simtiti nevoia sa va descarcati, gasiti o persoana de incredere cu care sa puteti vorbi. Familia poate fi, astazi, locul vostru de confort si refacere fizica si psihica, in care sa scapati de toate nelinistile si angoasele care va macina.



Sagetator

Este o zi foarte potrivita pentru a lua decizii importante in plan domestic. Poate este nevoie sa schimbati ceva in modul de viata,in privinta conditiilor in care traiti, etc. Acesta este momentul ideal pentru a face pasi importanti in aceasta directie. Din pacate, unele persoane din anturaj incearca sa va abata atentia de la anumite chestiuni. Actiunile lor vor viza incercari de a produce discordii in familie sau cu apropiatii, deci fiti atenti la ceea ce se petrece, realmente, in jurul vostru. Este foarte posibil sa apara conflicte intre voi si partener, ce pot fi usor aplanate prin dialog si toleranta reciproca.



Capricorn

Astazi va trebui sa va impuneti ceva mai autoritar in familie, pentru a diminua anumite cheltuieli care par ca au luat-o razna. Mai ales copiilor, vorbiti-le despre necesitatea de folosi resursele cu chibzuinta, de a nu face risipa. In plan profesional, geloziile se vor face resimtite ceva mai putenic decat in alte zile. Vor exista persoane care vor incerca, chiar pe fata, sa va submineze in fata sefilor si sa-si asume credit pentru unele din realizarile voastre. Fiti diplomati, dar aparati-va munca si eforturile depuse. Nu este un moment in care sa va dati batuti cu usurinta! Realtiile cu juniorii sunt OK; comunicarea cu ei va va ajuta sa intariti legaturile, sa le faceti mai stranse si mai amicale.



Varsator

Va veti adapta destul de usor la evenimentele care se petrec in viata voastra, chiar daca veti avea parte si de evolutii mai putin asteptate. Evitati, pe cat posibil, situatiile complicate, generatoare de dificultati. Nu e bine sa va asumati riscuri semnficative astazi, in nici un domeniu al vietii voastre. Trebuie sa tineti cont de acest sfat si in plan sentimental, unde astazi se impune sa cautati motivatiile ascunse ale celor care doresc in mod expres sa se implice intr-o relatie cu voi. Daca aveti suspiciuni, incercati sa va informati mai bine inainte de a lua o decizie definitiva.



Pesti

Ritmul rapid al vietii poate sa va produca stari de agitatie, de nervozitate, care vor avea impact extrem de negativ asupra activitatii voastre zilnice. Incercati sa micsorati putin ritmul, sa va oferiti perioade de respiro, care sa va ajute sa va relaxati. Altfel, la un moment dat, veti claca si acest lucru nu este de dorit. O eventuala labilitate psihica ce ar putea sa apara in acest context ar fi mult mai greu de reprimat. O persoana cu care ati fost foarte apropiati in trecut va aparea din nou in viata voastra si va va aduce aminte de perioade placute petrecute alaturi. Ar putea fi o ocazie sa faceti o pauza, pentru a va reveni la starea de normalitate.