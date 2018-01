Care este succesiunea la tronul Marii Britanii după Regina Elisabeta a II-a?

Linia de succesiune la tronul Britaniei a trecut printr-un număr de modificări în anii recenţi, pe măsură ce William şi Kate şi-au extins familia şi pot fi alte adăugări de membri la Casa Regală după ce Prinţul Harry şi Meghan vor avea copii. Aşadar, datorită acestor (potenţiale) adăugări şi a schimbărilor legilor din ultimii ani, linia de succesiune poate fi schimbată.



În mod normal, la tron va trece Prinţul Charles dacă Elisabeta va abdica, se va retrage sau va muri, iar conform unor relatări retragerea din funcţie este o posibilitate reală, scrie The Sun.



Unele relatări susţin că regina a spus cercului său apropiat că, dacă ajunge la 95 de ani, va dori să implementeze o legislaţie care să-i permită lui Charles să devină rege cu drepturi depline.



Următorul în linie este Prinţul William, Duce de Cambridge şi copiii lui, Prinţul George, Prinţesa Charlotte şi copilul încă nenăscut.



Astfel, prinţul Harry, care era al treilea la succesiune în 2013, este acum al şaselea după naşterea copiilor. După logodna cu Meghan Markle, orice copii pe care îi vor avea vor veni după el în linia de succesiune.



Următorul rege sau regină va fi al 42-lea monarh la conducere de la William Cuceritorul, care a obţinut coroana engleză după bătălia de la Hastings din 1066.



Regulile s-au schimbat semnificativ în ultimii ani. În 2011, a fost votată o lege care le permite şi fiicelor dreptul la succesiune. Înainte, fiicele puteau moşteni tronul doar dacă nu existau fii. Această schimbare înseamnă că Prinţesa Charlotte este înaintea Prinţului Harry în linie.



De asemenea, s-a înlăturat regula conform căreia niciun moştenitor nu putea accede la tron dacă ea sau el era căsătorit(ă) cu un romano-catolic. Regula aceasta datează din secolul al XVI-lea, din timpul domniei lui Henry al VIII-lea. Regele s-a separat de Biserica Romano-Catolică pentru a divorţa de soţia sa, Regina Catherine, şi pentru a se căsători cu Anne Boleyn.



Deoarece monarhul britanic este şi liderul Bisericii Anglicane, niciun romano-catolic nu poate ajunge la tron.



„Suntem implicaţi în modernizarea monarhiei britanice”



Există şi problema că Prinţul Charles poate renunţa la tron pentru a-l lăsa pe mult mai tânărul William de a accede la tron. Prinţul Charles are deja 68 de ani, având, în cazul în care ajunge rege, cea mai înaintată vârstă la care un om ajunge la tronul Marii Britanii din istorie.



Prinţul William se bucură de mai multă susţinere din partea poporului britanic, iar Charles a avut un număr de controverse, precum divorţul de Prinţesa Diana şi aventura din timpul căsătoriei cu Camilla, Ducesă de Cornwall. De asemenea, s-a amestecat în politică, prin enunţarea de păreri cu privire la mediu, agricultură, medicină alternativă şi arhitectură în scrisori private trimise la miniştri.



Prinţul Harry a precizat că nimeni nu vrea să devină rege sau regină, dar ar face acest pas „pentru binele tuturor”.



„Suntem implicaţi în modernizarea monarhiei britanice. Nu facem acest lucru pentru noi, ci pentru binele mai mare al oamenilor”, a precizat acesta.



Prinţul Philip, soţul reginei, nu poate deveni rege în locul acesteia. Dacă o femeie se căsătoreşte cu un titlu sub al ei, aşa cum este în cazul Reginei Elisabeta şi al Prinţului Philip, ea va reţine titlul în timp ce soţul său nu are dreptul la acesta, conform legilor monarhiei britanice.