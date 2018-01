Ce spun astrele azi, 2 ianuarie

Berbec

Preocuparile banesti vor fi prioritare in aceasta zi. Veti fi dispusi sa alergati peste tot unde este nevoie, ca sa obtineti castigul preconizat. Totusi, trebuie sa va ganditi ca viata nu se rezuma numai la castigurile financiare. Poate ar fi timpul sa va bucurati si de alte lucruri pe care viata le ofera. Viata sociala va fi influentata semnificativ prin interventia unei persoane de sex opus. Ar fi bine sa cunoasteti indeaproape motivatia ajutorului acestei persoane. Veti fi activi si in continua miscare. Aveti grija sa va hidratati cat trebuie, pentru ca lipsa de apa va va afecta performantele.



Taur

Oboseala si rutina din ultima vreme probabil ca-si vor spune cuvantul, pentru ca veti tanji, inca din prima parte a zilei, dupa ceva timp de calitate, petrecut cu persoane agreabile. Daca veti fi prea mult in compania unor persoane negativiste, va veti strica buna dispozitia si toate va vor merge pe dos. In plan profesional, fiti cat mai discreti posibil si aparati-va cu asiduitate realizarile, pentru ca exista numeroase amenintari din partea unor persoane care ar dori sa-si asume din ideile si rezultatele obtinute de voi. Sunteti in pericol de a fi trisati, de aceea este bine sa fiti mult mai precauti ca de obicei.



Gemeni

Chiar daca situatia voastra financiara va cunoaste imbunatatiri semnificative, tot va fi nevoie sa fiti atenti pe ce dati banii. Este recomandabil ca, in perioadele cu surplus banesc, sa va ganditi cum sa faceti economii, pentru ca intotdeauna este buna o rezerva pusa deoparte. Aveti grija la "prietenii" care va prezinta tot felul de scheme de investitie. Unele propuneri de acest gen s-ar putea sa nu fie facute cu prea multa buna credinta. Atata timp cat nu veti face excese, va veti putea pastra intr-o stare fizica buna; verificati cu grija ce mancati, pentru ca sunteti predispusi la deranjamente gastrice.



Rac

Perspectivele profesionale vor fi excelente astazi. Este bine sa mizati pe talentele voastre speciale, pentru a impresiona si a iesi in evidenta. Intr-o astfel de zi, ar fi pacat sa ratati ocazia de a va evidentia. Daca aveti o munca sedentara, va fi neaparat nevoie sa faceti exercitii fizice, pentru a va mentine o postura, dar si o stare de sanatate optima. Spre a doua parte a zilei se anunta oarecare tulburari in relatia de cuplu, dar trebuie sa fiti obiectivi si sa va asumati vina, daca este a voastra, binenteles. Daca veti da dovada de incapatanare, insa, si nu veti actiona cu diplomatie, situatia se poate deteriora.



Leu

Legaturile cu prietenii sau apropiatii trebuie cultivate constant, nu doar atunci cand aveti nevoie. Tineti cont de acest lucru si acceptati-va vina, daca nu ati tinut seama de acest fapt si ati actionat numai arbitrat in ceea ce priveste aceste relatii. Unele sabotaje in plan profesional ar putea sa va strice planurile pe care le-ati stabilit pentru ziua de astazi. Exista persoane care nu nici un scrupul in a se promova in detrimentul altora sau chiar de a-si asuma unele merite care nu le apartin. Aparati-va munca si nu dati satisfactie unor persoane care nu merita.



Fecioara

Sarmul cu care sunteti inzestrati in mod natural va va fi aliat de nadejde astazi si va va ajuta sa razbiti acolo unde altii vor da gres. In plan profesional, exista unele constrangeri care vor trebui depasite, pentru ca lucrurile sa evolueze in meniera dorita. Puneti-va in lumina mai mult prin rezultate si mai putin laudandu-va voi insiva propriile calitati. Modestia va va fi mai de folos. In plan sentimental, veti simti mereu nevoia de a fi asigurati de iubirea partenerului. A cere insa acest lucru, foarte frecvent, ar putea deveni agasanta si chiar ar putea duce la deteriorarea relatiei. Dati lucrurilor timpul legiut pentru a evolua natural.



Balanta

Daca va veti analiza cu mai multa atentie cheltuilelile implicate de proiectele pe care le aveti in minte, s-ar putea sa descoperiti ca ar mai fi posibile niste economii, pe ici pe colo. Este bine sa ganditi in termeni de eficienta, daca vreti sa obtineti un profit cat mai crescut. Relatiile cu sexul opus vor fi amiabile, chiar daca vor aparea unele aspecte ce va vor deranja. Totusi, astazi nu aveti dispozita necesara pentru a va implicat in polemici legate de discriminarile dintre sexe, indiferent despre ce ar fi vorba. Este indicat sa va pastrati serenitatea si luciditatea in tot ceea ce veti face pe parcursul zilei. Daca apar chestiuni de importanta majora, ar fi bine sa va mai acordati ceva timp de reflectie, pana sa luati decizii definitive.



Scorpion

Unele chestiuni ale zilei s-ar putea sa va dezguste peste masura; ganditi-va ca sunt doar momente trecatoare si, uneori, necesare, din spectacolul vietii. Viata profesionala va fi impulsionata de anumite persoane, care incearca sa va ajuta sau, poate, sa va castige favorurile. Prietenii va vor solicita atentia, asa ca va fi nevoie sa va rezervati timp si pentru acestia; fiti deschisi la problemele lor si aratati ca le sunteti aproape la nevoie. Viata sentimentala va va pune in situatia de a face alegeri decisive, ceea ce va constitui o sursa de stres pe parcursul zilei; relatia cu partenerul este destul de tulbure, mai ales daca nu reusiti sa dicutati, asa cum trebuie despre problemele comune care va preocupa.



Sagetator

Din punct de vedere profesional, mai ales pentru cei a caror activitate implica negociere, ziua va fi foarte profitabila. Rezultatele obtinute vor fi peste asteptari, iar acest lucru va va aduce o mare satisfactie si va va spori increderea in sine. In plan emotional, exprimarea va fi facilitata, ba chiar stimulata, in anumite imprejurari. Este posibil sa fie nevoie sa interveniti in favoarea vreunui apropiat, care are nevoie neaparata de sprijinul vostru. Nu evitati sa va implicati, in acest caz! Chestiuni mai vechi va sunt supuse din nou atentiei, in incercarea de a vi se distrage atentia de la problemele zilei; nu va lasati atrasi in capcana!



Capricorn

Astazi s-ar putea produce multe schimbari in viata voastra, cu impact semnificativ si care ar putea sa va prinda, oarecum nepregatiti. De aici si o usoara tendinta spre depreciere psihica si instabilitate. Unele proiecte dragi voua se vor finaliza cu succes astazi, iar acest lucru ar putea constitui exact stimulentul de care aveti nevoie pentru a va reveni la normal. Problemele cu apropiatii nu vor putea fi rezolvate fara o comunicare deschisa si fara a aloca timp de calitate pentru asta. Faceti cel putin o fapta caritabila astazi si va veti simti excelent stiind ca ati ajutat pe cineva care avea nevoie.



Varsator

Nu faceti greaseala de a incepe mult prea multe lucruri odata, din dorinta de a impresiona. S-ar putea ca impresia sa fie negativa, daca nu va veti respecta angajamentele; acestea sunt cele mai importante, de aceea trebuie sa fiti cumpatati si sa nu faceti lucrurile doar de fatada. In plan personal, amintiti-va ca lucrurile marunte pot constitui sarea si piperul vietii de zi cu zi. Dat-va sansa de a va bucura de micila placeri ale vietii! Finantele sunt foarte volatile astazi, asa ca aveti grija la managementul acestora. Puteti castiga bani cu usurinta, dar, tot atat de usor va puteti trezi fara ei sau chiar cu unele datorii.



Pesti

Contextul astral va va sustine astazi in realizarea proiectelor pe care vi le-ati propus. Nu vor exista impedimente semnificative in calea atingerii obiectivelor stabilite. Singurul impediment poate fi constituit din propria voastra atitudine. Daca va veti lenevi si nu veti da totul pentru a profita de atmosfera favorabila, nu va fi decat vina voastra pentru pierderile suferite. Viata sentimentala va va oferi implinire si va va ajuta sa simtiti mai multa siguranta de sine. Exista un oarecare risc de a intra in conflict cu anumite persoane din anturaj, insa daca nu veti incita si mai mult lucrurile, neintelegerile nu vor degenera.