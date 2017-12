Kiritimati sau Insula Crăciunului este un atol de corali din Oceanul Pacific, aflat în nordul Insulelor Teraina şi parte a Republicii Kiribati. Insula este situată pe fusul orar UTC+14, astfel că este prima suprafaţă de uscat locuită care serbează noul an, la ora 12.00 (ora României).



Insula Kiritimati este cel mai mare atol din lume. Suprafaţa de uscat - aproximativ 322 km², iar împreună cu laguna are aproximativ 640 km². Suprafaţa insulei constituie 70% din suprafaţa de uscat a Republicii Kiribati.



Insula are peste 5000 locuitori, cu peste 700 de gospodării. Populaţia insulei este concentrată în patru localităţi: Ronton sau London, Tabwakea sau Tabakea, Banana şi Poland.



Ultimele care vor spune "La mulţi ani, 2018!" vor fi insulele Howland si Baker, la 26 de ore după cei din Kiribati.



Site-ul straitstimes.com arată în timp real cum trec secundele până la venirea Anului Nou pe toate continentele.