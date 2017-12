FELIX GRINCU; „SUNT DEZAMĂGIT DE RENATO USATÎI” Fostul membru al formaţiunii politice „Partidul Nostru”, condus de Renato Usatîi, se declară dezamăgit de ex-şeful său. O declară personal într-un interviu pentru portalul ZEPPELIN.MD

Cap de listă mulţi ani la rând, Grincu a decis să povestească jurnaliştilor cum a ajuns să facă parte din echipa politică a primarului de Bălţi. Afirmă că nu l-a cunoscut anterior pe Usatîi. A venit în partid din dorinţa de a schimba lucrurile în ţară.



Doar că, în scurt timp a înţeles că lucrurile stau total invers, iar angajamentele nu sunt onorate. „Când am intrat în „Partidul Nostru”, liderul şi ceilalţi ne garantau că partidul are intenţii bune şi orice nu s-ar întâmpla cu noi, aceasta va avea caracter politic, iar pe noi ne vor susţine. Vor susţine familiile noastre şi vor fi protejate”, afirmă Grincu în interviul pentru Zeppelin. Doar că, se pare, acesta nu este primul strigăt de disperare. Acum un an, Grincu era reţinut, fiind cercetat penal în mai multe cauze penale. De atunci se află după gratii.



Recent, a decis să i se adreseze din puşcărie fostului lider. L-a acuzat pe Usatii că l-a abandonat, chiar dacă primise asigurări de susţinere. Replica celui vizat nu a întârziat să apară. Usatîi i-a răspuns că, astfel, Grincu încearcă să-şi reducă din pedeapsă. Se pare că nu a avut dreptate, aşa cum Grincu a fost condamnat în această săptămână la 7 ani de privaţiune de libertate. Cât despre scrisoare adresată lui Renato Ustîi, Grincu afirmă că „mi-au rămas acasă soţia şi copii.



Pur si simplu să suni si să-i întrebi ce mai fac. Eu doar nu am cerut să vină la poarta puşcăriei. Am cerut doar să-mi susţină moral familia.” Grincu mai declară că, atât el, cât şi alţii au fost folosiţi doar pentru atingerea unor scopuri personale dea lui Usatîi. Iar atunci când nu a mai avut nevoie de ei, i-a lăsat, zice fostul coleg de partid al primarului de la nord.



Felix Grincu a fost candidatul formaţiunii „Partidul Nostru” la funcţia de primar a comeni vatra din municipiul Chişinău, la alegerile locale din 2014. Tot el a fost cel care a stat în prima linie la protestele din 2015-2016 organizate de către Renato Usatîi.