The Wall Street Journal: Moldova are nevoie de susținerea Occidentului pentru a rămâne pe calea reformelor. Nu poate rezista singură în fața Rusiei

Moldova are nevoie de susținerea fermă a partenerilor săi occidentali pentru a contracara încercările Rusiei de a menține țara noastră în sfera sa de influență, subminând transformările democratice. Declarația a fost făcută de către președintele partidului Democrat din Moldova pentru prestigioasa publicație americană ”The Wall Street Journal”.



”De mai bine de 25 de ani după ce Moldova și-a recăpătat independența, trupele rusești sunt încă staționate pe teritoriul nostru, în regiunea separatistă transnistreană. Moscova refuză să recunoască suveranitatea noastră, la fel ca și în Ucraina de Est și Georgia, oferind suport economic și militar grupurilor separatiste, al căror scop primordial este de a împiedica fostele republice sovietice să se alinieze spre Occident.



Astfel de ”conflicte înghețate” reflectă o mentalitate ca pe timpurile Războiului Rece, care privește lumea ca fiind divizată în sfere de influență și refuză orice autoritate pentru state mici. Aceste lucruri nu mai pot fi ascunse sub preș”, afirmă liderul democrat.



Vlad Plahotniuc mai atrage atenția că Moldova are nevoie de susținere fermă din partea Occidentului pentru a combate propaganda rusească.

”Incitarea la ură interetnică și promovarea neîncrederii față de Vest sunt modalitățile Moscovei de a încerca să dea peste cap reformele democratice. Suntem determinați să punem capăt acestei propagande, dar avem nevoie ca Occidentul să recunoască provocările cu care se confruntă Moldova și să investească în piața independentă de media”, spune Plahotniuc.



Președintele PDM mai atrage atenția că forțele pro-rusești, în frunte cu președintele Igor Dodon, se vor intensifica în preajma alegerilor legislative din anul viitor, folosind toate instrumentele testate de Rusia în campaniile din Occident. Din acest motiv, alegerile parlamentare de la sfârșitul anului 2018 vor fi cruciale, oferind oficialilor din UE și SUA oportunitatea să denunțe amestecul electoral și să pună capăt avansului forțelor politice pro-ruse.



”Moldova este un stat multietnic mândru, devotat reformelor și democrației. Dar intervenția Rusiei subminează progresul nostru. Avem nevoie de puterea partenerilor noștri occidentali ca să ne menținem pe calea progresului. Nu putem merge singuri”, conchide liderul PDM, Vlad Plahotniuc.