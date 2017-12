Înfloresc pe întuneric

Florile de noapte își desfac petalele sub lumina lunii, creând o simfonie de parfumuri și de culori, ce-ți încântă privirea și îți răsfață simțurile.



Regina nopții, tutunul de narghilea

Denumirea ştinţifică este Nicotiana alata, iar la noi e cunoscută sub numele de Regina nopţii. Grădinarii o numesc și tutun ornamental, tutun de iasomie sau tutun dulce. De loc din America de Sud, e cultivată ca plantă ornamentală dar și pe post de tutun parfumat. În Iran, frunzele uscate ale plantei sunt folosite în narghilele. Florile își deschid petalele spre seară, răspândind un parfum îmbătător. Etalează o mare varietate de culori, de la roz, violet, alb, la nuanțe de verde. Nu tolerează temperaturi sub - 5 °C. Planta înflorește între lunile iunie și octombrie.



Brumărelele miros a miere

Zaluzianskya capensis sau Brumărelele de noapte, de loc din Africa de Sud, sunt plante care se deschid în amurg, emanând un parfum de miere ușor vanilat. Au florile ca niște scântei și înfloresc din iunie până în septembrie. În aceeași inflorescență pot fi admirate flori de mai multe culori. Florile sunt grupate în mici mănunchiuri și pot fi roz, albe, galbene sau roșii. Sunt rezistente la secetă.



Iasomia de noapte, în formă de stea

Originară din Indiile de Vest și din America Centrală, iasomia de noapte, cunoscută și sub denumirea de Cestrum nocturnum, este cultivată pentru mirosul intens al florilor, care se deschid numai în timpul nopții. Inflorescențele au culoare albă, cu o tentă verde. Floarea are formă de stea și creşte pe un arbust care poate atinge înălţimea de 4 m. Toate părțile plantei sunt foarte toxice.



Trompeta îngerului miroase a citrice

Brugmansia arborea, adică Trompeta îngerului, este un arbust originar din America de Sud. Planta poate ajunge la 5 m înălțime și 2 m diametru, fiind cultivată pentru frumusețea florilor ce-și desfac petalele noaptea. Inflorescențele apar de la sfârșitul primăverii până toamna. Etalează o mare varietate de culori, inclusiv alb, galben, portocaliu, roz şi roşu. Mirosul lor este unic, amintind de cel al citricelor. Totuși, aspectul lor diafan ascunde un pericol, fiindcă planta este toxică.



Floarea lunii, parfumată, dar toxică

Floarea lunii, numită științific Datura innoxia, este originară de pe continentul american și atinge 1,5 m. Arbustul înflorește de la începutul verii până la sfârșitul toamnei. În unele părți ale lumii, se interzice cultivarea sau comercializarea plantei, pentru că este extrem de otrăvitoare pentru oameni și animale. Interesant e istoricul denumirii sale științifice. În 1768, când botanistul englez Philip Miller a descris pentru prima oară specia, a ortografiat greșit cuvântul latin „inoxia“, care înseamnă, textual, „inofensiv“. Termenul e necorespunzător, dată fiind toxicitatea plantei. Astăzi, denumirea botanică acceptată este Datura innoxia, cu doi de „n“.



Pe o pânză de păianjen

Țes pânze complexe, în colțuri întunecoase, se hrănesc cu insecte și își paralizează prada injectându-i venin. Din fericire, în majoritatea cazurilor, veninul e inofensiv pentru oameni. Inspiră teama prin aspectul lor ciudat – au 8 picioare și între 6 și 8 ochi așezați în perechi, în funcție de specie. Cei mai mulţi ochi sunt folosiţi pentru a face diferenţa dintre lumină şi întuneric. Există peste 40.000 de specii de păianjen în lume. Păianjenii sunt înrudiți cu scorpionii.