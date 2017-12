Ce spun astrele azi, 27 decembrie

Berbec

Astazi poate fi o zi de retrospectiva pentru voi, o zi in care sa contabilizati realizarile si esecurile, in care sa vedeti ce ati gresit si ce trebuie remediat in modalitatile voastre de a gandi si actiona. Dificultatile financiare nu va vor ocoli; luati masuri active pentru a le rezolva, astfel incat situatia sa nu degenereze. In nici un caz nu va bazati, in privinta aceasta, pe noroc! Daca sunteti in conflict cu persoane apropiate voua, este un moment potrivit pentru a lasa orgoliile deoparte si a face primul pas catre impacare. Veti avea ocazia sa va consolidati poitia profesionala si sa va imbunatatiti, in mod sensibil, situatia materiala; totul este sa fiti atentie la oportunitatile care vi se ofera pe parcursul acestei zile.



Taur

Abilitatile si cunostintele de care dispuneti va vor fi de mare ajutor in finalizarea cu succes a unei actiuni sau a unui proiect in care ati pus mult suflet si multa munca. Satisfactia reusitei va fi pe masura eforturilor depuse, iar acest lucru va fi incurajator si pentru alte intreprinderi pe care va ganditi sa le puneti in parctica. Pastrati-va, insa, in continuare, vigilenti, deoarece succesul poate atrage in preajma voastra si numerosi profitori, deloc bine intentionati. Nu reactionati la provocari, mai ales daca vin din partea unor persoane care nu conteaza prea mult. Chiar daca va fi mai greu, este recomandabil sa va pastrati cat mai calmi si mai linistiti.



Gemeni

Dispozitia schimbatoare va fi o piedica importanta in calea reusitelor pe care vi le doriti pentru ziua de astazi. Volatilitatea emotionala nu va fi acceptata de cei din jur, majoritatea persoanelor din anturajul vostru aratand foarte putina disponibilitate in a incerca sa va inteleaga. Prieteniile nepotrivite pot sa va aduca unele probleme, de aceea ar fi mai bine sa renuntati la ele. Folositi moderatia in tot ceea ce veti intreprinde astazi si lucrurile se vor aranja in mod natural, la locul lor. La un moment dat, revelatia zilei va veni sub forma unei reflectii de genul: "poti sa faci lucruri incredibile, daca esti increzator in ele, intr-o cat mai mare masura".



Rac

Daca va simtiti gata sa luati deciziile care se impun, faceti acest lucru fara intarziere. Ganditi insa bine lucrurile, pentru ca aceste decizii vor avea impact hotarator asupra rezultatelor. Stabiliti-va obiective cat mai clare, cat mai concrete si, binenteles, cat mai realiste. Daca va ajuta, puteti pune totul pe hartie, pentru a revizui mai usor mai tarziu, daca este cazul.Spiritul intreprinzator stimulat in contextul astral al acestei zile va sprijina in realizarea unor proiecte originale. Relatiile cu familia trebuie sa fie stimulate, printr-un comportament intelegator si prin implicare in rezolvarea problemelor existente; nu ignorati chestiunile neclare existente intre voi.



Leu

O noua relatie poate sa se formeze astazi, prezentand elemente foarte promitatoare pentru viitor; este posibil sa va aduca multa bucurie, aceasta nou alinata, asa ca ar fi bine sa o mai pastrati secreta ceva timp, tocmai pentru a va proteja pe voi si nou realizata legatura. Nostalgiile va cuprind si tindeti sa va ganditi mereu la vremurile bune, cand nu aveati nici un fel de griji. Pe langa faptul ca s-ar putea sa va rapeasca timp pretios, acest lucru ar putea sa cauzeze si unele turbulente in relatia voastra de cuplu, mai ales daca implica vreo fosta iubire din trecut. Poate ca e timpul sa rezolvati o data pentru totdeauna ceea ce ati lasat netermint si sa va concentrati pe prezent si pe ceea ce va ofera acesta.



Fecioara

S-ar putea sa resimtiti destul de puternic nevoia de a a capitula, de a arunca prosopul in ring, in anumite situatii ce par fara iesire. Acest lucru nu va convine deloc si va creaza o stare de spirit complet negativa. Riscul de labilitate emotionala este crescut astazi, asa ca trebuie sa va tineti departe de evenimente cu risc destabilizator. Nu este deloc benefic pentru activitatea voastra de astazi sa pastrati aceste energii negative asupra voastra. Luati deciziile care se impun si treceti mai departe, chiar daca asta inseamna sa faceti lucruri care va displac profund. Se mai intampla si astfel uneori. Nu se poate sa ne placa mereu tot ceea ce facem!



Balanta

Va simtiti intr-o dispozitie creatoare, inovatoare, care va poate fi de mare folos in proiectele pe care le aveti de realizat. Poate doriti sa va rezervati timp pentru a va gandi cum puteti folosi aceste atribute in scopul crearii de oportunitati pentru voi insiva. Nu ar fi rau sa va asociati unui grup, alaturi de prieteni la fel de creativi, cu care sa puteti face schimb de idei si pareri. Contextul astral favorizeaza lucrul in echipa. Colaborarea stransa poate asigura si progresul relatiei de cuplu, asa ca mizati pe comunicare deschisa si sincera; veti avea noroc in relationarea cu o persoana de sex opus, daca veti alege sa mergeti pe aceasta cale.



Scorpion

Astaptarile altor persoane ar putea sa intre serios in conflict cu propriile voastre asteptari. Din pacate, v-ati putea diziluziona foarte rapid, in cazul in care veti constata ca nu reusiti sa va satisfaceti nici macar nevoile de baza, in directia in care actionati. A nega realitatea este cel mai rau lucru pentru voi, acum. Firea voastra pasionala poate sa va aduca multe necazuri astazi, impulsionandu-va sa actionati orbeste, fara a va gandi prea mult. Trebuie sa fiti pregatiti sa profitati de fiecare ocazie favorabila care vi se prezinta in fata; contextul astral sustine incheierea de parteneriate de afaceri profitabile si de a actiona in directia unor asocieri finaciare lucrative.



Sagetator

Energiile emotionale astazi sunt puternice, dar placute. Aspectul pozitiv este dat de constanta acestora. Socializarea eficienta la locul de munca sau conexiunile facute in contextul muncii desfasurate va pot aduce oportunitati neasteptate astazi. Sunteti dispusi sa-i ajutati pe cei din jur, iar acest lucru va va atrage simpatii si gratitudine. Este un moment potrivit pentru a va pune la punct chestiuni legate de starea materiala, de obiceiuri, de activitatea voastra de zi cu zi. Planurile voastre in plan sentimental vor merge excelent; aveti grija sa nu amestecati afacerile cu placerea, caci lucrurile ppot sa se incurce urat de tot.



Capricorn

Problemele personale va vor ocupa mare parte a zilei, asa incat va fi o provocare pentru voi sa partcipati activ la evenimente sociale, daca veti fi invitati. Nu este de preferat nici sa declinati invitatiile primite, pentru ca ati putea pierde oportunitati importante. Izolarea de anturaj nu va va fi de ajutor. Dimpotriva, discutand cu persoanele din jur, ati putea gasi mai usor solutii la problemele care va farmanta. De asemenea, sprijinul pe care voi, la randul vostru, l-ati putea oferi celorlalti, astazi, isi va arata beneficiile, pe termen lung. La munca, nu incercati sa mergeti prea repede, nerespectand programul stabilit; pe de o parte, exista un risc crescut de superficialitate ce poate afecta luarea unor decizii corecte, iar pe de alta parte, puteti sa va suprasolicitati, incercand sa faceti prea mult, deodata.



Varsator

A discuta despre sentimentele voastre, despre trairile voastre interioare, nu prea va sta in fire, insa astazi e de preferat sa fiti ceva mai practici si sa luati initiativa discutiei legate de problemele nerezolvate care va umbresc bunastarea. Veti trece prin turbulente emotionale destul de semnificative, cu momente de angoase ce vor alterna cu cele de speranta. Trebuie sa va gasiti echilibrul emotional care este cam labil astazi, iar acesta ar fi un prim pas destul de important. Productivitatea unui astfel de demers scade, pe masura ce timpul trece; a trage de timp este o actiune paguboasa. Asa ca, facati-va curaj si nu mai amanati nici o clipa.



Pesti

Trairile voastre emotionale s-ar putea succede cu prea mare repeziciune, iar voi nu ati putea sa nu fiti capabili sa tineti pasul. In anumite momente, s-ar putea sa va simtiti absolut coplesiti. Unii dintre voi s-ar putea sa faca fata, altii se vor prabusi pana la finele zilei. Important este, pentru toti, sa cautati ajutor atunci cand considerati ca este prea mult pentru voi; un prieten care sa va asculte, un psiholog chiar, daca este nevoie. Inclusiv relatiile cu familia vor fi perturbate. Va puteti considera extrem de norocosi daca partenerul va empatiza cu voi si va face eforturi sa va scoata din starea in care sunteti.