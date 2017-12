Așa previi indigestia de sărbători

Până la două cincimi dintre noi suferă de indigestie regulat și în timpul Crăciunului. Chiar și cei care sunt rar afectați de această problemă digestivă ar putea prezenta semne de reflux, arsuri, balonare sau gaze. Crăciunul este, în definitiv, perioada în care mâncăm mai mult decât de obicei, dar iată ce ar trebui să faci pentru a preveni indigestia .



Mănâncă cumpătat

Încearcă să nu exagerezi cu mâncarea tradițională de Crăciun, pentru că ea este bogată în grăsimii, iar ficatul și stomacul vor fi suprasolicitați. În plus, mestecă bine mâncarea înainte de a o înghiți, evitând să mănânci repede (poate fi o cauză a balonării și indigestiei).



Alege alimentele care au efect digestiv

Aici ne referim la alimentele bogate în fibre, legumele sunt cele care au cel mai mare conținut. Pentru că mâncarea tradițională de Crăciun este bogată în grăsimi, există riscul să te confrunți cu indigestie, balonare, arderi și reflux gastroesofagian. Pe lângă carne, ar trebui să mănânci și legume. O salată alături de carne îmbunătățește digestia, prevenind depozitarea grăsimilor!



Nu mânca la ore târzii

Este recomandat să luăm cina cu trei ore înainte de a ne băga în pat. În plus, statul pe canapea sau pe pat crește cantitatea de acid gastric produs de stomac, ceea ce duce la apariția indigestiei și balonării.



Dormi pe partea stângă

Studiile au arătat că dormitul pe partea stângă este cea mai bună pentru prevenirea arderilor stomacale din timpul nopții, în timp ce dormitul pe partea dreaptă poate agrava problema. Dacă nu dormi de obicei pe partea stângă, fă-o în perioada sărbătorilor pentru a preveni balonarea și indigestia, mai ales în zilele în care ai exagerat cu mâncarea.



Practică sport

Sistemul digestiv are nevoie să fie activ și nu contează ce practici, ci este vital să o faci. Antrenamentul fizic îndepărtează presiunea pusă pe stomac de balonare și gaze. În plus, poate preveni sentimentul de anxietate, care este prezent de obicei când există probleme digestive. Alege exercițiile ușoare, evitându-le pe cele intense – pot agrava problema. De asemenea, foarte eficientă este și o plimbare după ce ai mâncat.



Mănâncă ananas

Unele alimente stimulează procesul de digestie. Cele mai eficiente sunt papaia și ananasul, care conțin compuși activi - papaină și bromelaină – care cresc nivelul de enzime proteine necesare pentru digestie. Alege ca desert ananas sau papaia ori le poți mânca înainte de felurile principale.