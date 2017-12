Fructul care întărește imunitatea

Guava este un fruct dulce și delicios cultivat în climatul tropical, dar el se găsește și în magazinele de la noi. Bogată în substanțe nutritive, guava are capacitatea de a preveni cancerul, regla tensiunea arterială, ameliora tusea și stimula pierderea în greutate.



Cele mai importante substanțe nutritive care se găsesc în guava sunt: fibre dietetice, vitaminele A, B6 și C, acid folic, tiamină și riboflavină, minerale precum calciu, fosfor, magneziu, fier și potasiu.

Prin urmare, iată care sunt beneficiile pe care le are asupra sănătății:



Reduce riscul de diabet zaharat de tip 2

Guava este sursă importantă de fibre care scad nivelul de zahăr din sânge în mod natural, în timp ce îmbunătățește și funcțiile sistemului digestiv și elimină toxinele acumulate în organism. Dar cel mai important beneficiu pe care-l are guava este faptul că ține sub control nivelul de zahăr din sânge.



Întărește imunitatea

Guava este sursă importantă de vitamina C, conținând o cantitate de patru ori mai mare decât alte portocala. Vitamina C are rolul de-a proteja sistemul imunitar și de-a lupta împotriva microorganismelor străine care ar putea provoca infecții.



Previne constipația

După cum am menționat deja, guava este o sursă excelentă de fibre dietetice. Conține aproape 12% din doza zilnică necesară de fibre, ceea ce o face extrem de benefică pentru sănătatea digestivă. În plus, semințele de guava sunt excelente laxative – stimulează tranzitul intestinal.



Îmbunătățește vederea

Fructul guava este sursă importantă de vitamina A, care este extrem de importantă pentru sănătatea ochilor. Nu numai că previne cataracta și degenerescența maculară, ci îmbunătățește sănătatea generală a ochilor. Guava poate fi mâncată chiar și de copii pentru a avea mereu o vedere bună.



Protejează inima

Guava ține sub control nivelul de sodiu și potasiu din organism, lucru care previne creșterea valorilor tensiunii arteriale. Pe scurt, guava este fructul care protejează inima de afecțiuni.