Ce spun astrele azi, 22 decembrie

Berbec

Astazi, se pare, viata voastra familiala nu va fi pe atat de linistita pe cat v-ati fi dorit. Din pacate, se anunta o atmosfera tulbure, cu multe discutii in contradictoriu, certuri chiar. Va trebuie sa aveti multa rabdare pentru a descurca niste ite destul de incurcate. In plan profesional, fiti oportunisti si consolidati-va relatiile interpersonale care v-ar putea fi de folos pentru ascensiunea in cariera; nu faceti greseala de a va increde in persoane care nu va inspira suficienta incredere, pentru capoate fi foarte periculos. Evitati excesele, mai ales in domeniul financiar, pentru ca exista risc de pierderi semnificative, cu consecinte greu de cuantificat.



Taur

Trebuie sa aveti mai multa grija cum va organizati treburile, astfel incat sa va ramana timp si pentru odihna. Daca veti munci pana la epuizare, nici nu veti reusi sa dati randamentul asteptat si riscati sa va si imbolnaviti. Deci, luati-o usurel! De asemenea, aveti grija sa va concentrati la ceea ce doriti sa faceti, nu lasati gandurile sa zboare care incotro, pentru ca astfel veti pierde timp pretios. O comunicare eficienta si ceva mai multa indrazneala in managementul relatiilor interpersonale, va poate ajuta in unele situatii dificile si va poate aduce castiguri - financiare si nu numai. Relatiile de prietenie nu ar trebui conditionate de favoruri; daca acest lucru se intampla, persoana respective nu va poate fi prieten adevarat, cu intentii bune la adresa voastra.



Gemeni

Veti fi solicitati foarte mult la locul de munca si, in cele mai multe cazuri, vi se va cere sa ramaneti peste program, sa prestati ores suplimentare. Nu fiti prea suparati din acest punct de vedere, deoarece poate fi exact acel element care poate sa va asigure saltul inainte in domeniul profesional, daca va doriti sa avansati in cariera. Pastrati-va realismul, mai ales in situatiile care va stimuleaza foarte mult imaginatia. Ati putea pierde foarte mult daca va veti lasa purtati pe aripile fanteziilor. In privinta relatiilor cu prietenii apropiati, este posibil ca astazi sa aveti parte de un eveniment care sa va puna autocontrolul la incercare.



Rac

Daca va veti comporta de o maniera autoritara si lipsita de intelegere fata de cei din jur, veti avea parte numai de probleme, de complicatii de care nu aveti nevoie. Cu siguranta veti ajunge in conflict cu numeroase persoane din anturajul vostru. Relatia conjugala poate ajunge in impas, mai ales daca nu veti rezista tentatiilor care par sa apara la fiecare caz. Scenele domestice va irita, insa trebuie sa vedeti daca nu exista un substrat justificat pentru un astfel de comportament al partenerului. In plan profesional, este posibil sa vi se faca o serie de propuneri, pe care va trebui sa le decantati bine inainte de a le accepta.



Leu

In plan fizic si psihic, pentru aceasta zi, se anunta o atmosfera destul de tulbure, cu situatii-limita ce va vor solicita la maximum, din toate punctele de vedere. Este posibil sa experimentati chiar stari de anxietate, care sa va dezechilibreze in plan mental. Trebuie neaparat sa va gasiti un refugiu unde sa va puteti detasa de tot ceea ce se intampla si sa incercati sa va reveniti cat mai repede, sa va recapatati un echilibru stabil. Noi provocari abia asteapta sa apara in viata voastra si trebuie sa fiti pregatiti sa le faceti fata. Unele chestiuni de natura cronica s-ar putea acutiza in aceasta perioada, mai ales in sfera digestiva si articulara; daca starea de lucruri este prelungita, consultati un specialist pentru conduit adecvata.



Fecioara

Astrele va vor oferi multa incredere in sine, mai mult curaj pentru a trece la actiune, ceea ce va va ajuta sa obtineti rezultatele pe care le asteptati, dar si sa rezolvati cu usurinta eventuale probleme ce ar putea sa apara. In viata sentimentala, insa, va veti zbate in rutina si mediocritate, desi visati la povesti de dragoste care mai de care mai arzatoare. Din acest punct de vedere, ziua va trece cu neimpliniri, iar cei singuri, cu siguranta ar trebui sa se abtina de la orice demersuri sentimentale, deoarece nu vor avea deloc succes. Trebuie sa va stabiliti obiective cat mai realiste, pentru a nu va confrunta cu dezamagiri dureroase.



Balanta

Romantismul care va va invalui astazi, ar putea sa va determine sa scoateti la lumina anumite chestiuni sentimentale demult ingropate. Nu este intotdeauana intelept un astfel de demers, mai ales daca o situatie de acest gen ar putea sa va complice nedorit de mult viata voastra actuala. Ca urmare, lasati trecutul cu ale lui si priviti mai degraba spre viitor, pregatindu-va pentru provocarile pe care vi le rezerva. La locul de munca, este imperativ necesar sa va abtineti a interveni in certurile dintre colegi, chiar daca sunteti prieteni cu una dintre partile implicate. Exista un risc crescut de a iesi destul de sifonati dintr-un astfel de eveniment si chiar cu unele prejudicii, si nu doar de imagine.



Scorpion

Ziua de astazi va fi una destul de reusita pentru voi, nativii acestei zodii, mai ales daca veti alege sa va implicati cu seriozitate maxima in ceea ce aveti de facut, sa puneti suflet, asa cum faceti, de cele mai multe ori. In contrapondere, actiunile lipsite de entuziasm va pot aduce regres considerabil, ceea ce va anula mare parte din rezultatele eforturilor voastre anterioare. In plan sentimental, succesul nu va va ocoli. Exista mari sanse de a cunoaste persoane compatibile sentimental sau de a petrece clipe de neuitat cu partenerul, pentru cei aflati deja intr-o relatie de cuplu. Atmosfera familiala se anunta armonioasa.



Sagetator

Este foarte probabil sa apara o serie de nori in viata voastra sentimentala, insa daca veti manifesta toleranta si intelegere, veti avea posibilitatea de a trece destul de usor peste astfel de momente. Activitatea voastra in diverse cercuri sociale poate sa va aduca in situatia de a va face multe cunostinte, insa trebuie sa triati cu foarte mare atentie persoanele cu care doriti sa initiati o colaborare, fiindca nu toate sunt bine intentionate si nu va doriti sa apara probleme din cauza unor asocieri inoportune. Posibile probleme de sanatate datorate unei imunitati alterate; situatiile de stres prelungit pot provoca episoade de acest gen.



Capricorn

Este nevoie sa va adunati fortele si sa faceti fata si unor situatii mai putin placute, unor dificultati care sunt inerente si care trebuie, neaparat, solutionate; amanarile sunt inoportune si pot cauza mai mult rau decat o interventie la timpul potrivit. Daca vi se pare ca strategiile adoptate nu dau roadele asteptate, nu persistati in greseala. Reevaluati situatia cat mai temeinic posibil si gasiti noi modalitati de a va atinge scopurile, mai eficiente si mai potrivite. Sunteti predispusi la accidente domestice in aceasta zi, asa ca, fiti atenti atunci cand va apucati de treaba prin gospodarie si indepartati potentialele surse de pericol.



Varsator

Norocul nu va va ocoli in aceasta zi, insa nici nu trebuie sa abuzati de sansa, pentru ca s-ar putea sa se intoarca impotriva voastra. Daca doriti sa faceti unele schimbari in statusul vostru profesional, ziua de astazi se arata a fi favorabila unui astfel de demers. Viata sentimentala pare a fi, de asemenea, favorizata. Va depinde doar de voi cum va veti organiza, astfel incat sa petreceti clipe de neuitat alaturi de partenerul de cuplu. Emotivitatea poate atinge cote crescute in anumite contexte, putand sa va tulbure destul de serios psihicul; nostalgiile prelungite pot duce la depresie, ceea ce nu e deloc de dorit.



Pesti

Acceptati schimburile de idei cu persoane din exterior, deoarece, la un moment dat, ati putea remarca ce valoroase pot fi informatiile primite din aceste surse. Binenteles ca trebuie sa analizati foarte bine fiecare element. Exista si "binevoitori" care ar putea sa va "hraneasca" cu cine ste ce date false, de aceea trebuie sa va mentineti vigilenti si atenti. Daca veti simti nevoia de a va rasfata in vreun fel, verificati bugetul inainte de a alege ceva. Incercati sa va incadrati intr-o suma potrivita, astfel incat sa nu regretati mai tarziu, momentele de placere pe care vi le veti darui acum. Fiti mai atenti la propria stare de sanatate, fara a exagera insa.